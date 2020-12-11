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Депутат Госдумы Новиков оценил новые санкции США против России

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Новиков оценил новые санкции США против России
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков днем в пятницу, 11 декабря, прокомментировал новые санкции, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении России.

Дмитрий Новиков заметил, что Вашингтон, встав на путь санкционного давления в отношении Москвы, вне зависимости от того, кто определяет политику в Белом доме, придерживается достаточно твердо вышеуказанного курса, передает RT.

По мнению депутата, в отношениях России и США начался новый этап, когда Крым заявил о возвращении в состав РФ. Американские власти не были готовы смириться с этим фактом, вследствие чего еще при президентстве Барака Обамы, началось санкционное давление на Москву. Этот вектор продолжался при Дональде Трампе, а также имеет все шансы остаться при Джо Байдене.

ЕТ

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