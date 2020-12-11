Эрдоган заявил о готовности сделать прививку от коронавируса

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11 декабря 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своей готовности пройти вакцинацию от COVID-19.

Турецкий лидер отметил, когда в стране начнется вакцинация, он тоже ее пройдет.

Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech.

Ранее сообщалось, что в Австралии приостановили производство собственной вакцины.