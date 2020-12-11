Эрдоган заявил о готовности сделать прививку от коронавируса
11 декабря 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о своей готовности пройти вакцинацию от COVID-19.
Турецкий лидер отметил, когда в стране начнется вакцинация, он тоже ее пройдет.
Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech.
Ранее сообщалось, что в Австралии приостановили производство собственной вакцины.
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