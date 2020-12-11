В Австралии приостановили производство собственной вакцины

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11 декабря 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Австралийские власти решили остановить производство местной вакцины от коронавируса из-за побочного результата у испытуемых.

Как выяснилось, у них были выявлены ложноположительные тесты на ВИЧ. В этой связи университет Кливленда и одна из местных фармкомпаний после консультаций с правительством решили не продолжать испытания вакцины во второй и третьей фазе.

Власти страны решили исключить отечественную вакцину из госстратегии по борьбе с пандемией и перенаправить ресурсы на закупку препаратов других производителей, причем, российская вакцина в этот список не попала.

Ранее сообщалось, что 10 миллионов аргентинцев будут привиты российской вакциной от коронавируса.