В Австралии приостановили производство собственной вакцины
11 декабря 2020, 09:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Австралийские власти решили остановить производство местной вакцины от коронавируса из-за побочного результата у испытуемых.
Как выяснилось, у них были выявлены ложноположительные тесты на ВИЧ. В этой связи университет Кливленда и одна из местных фармкомпаний после консультаций с правительством решили не продолжать испытания вакцины во второй и третьей фазе.
Власти страны решили исключить отечественную вакцину из госстратегии по борьбе с пандемией и перенаправить ресурсы на закупку препаратов других производителей, причем, российская вакцина в этот список не попала.
Ранее сообщалось, что 10 миллионов аргентинцев будут привиты российской вакциной от коронавируса.
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