РИА Новости: Баку ведет переговоры с Москвой о поставках томатов

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11 декабря 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

томат, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что Азербайджан предложил России наладить поставку томатов, в частности, разделить производителей по регионам внутри страны. Сейчас ведутся переговоры.

Баку подготовил конкретные схемы урегулирования проблемы и надеется на положительных исход переговоров, поскольку еще есть время - пик поставок приходится на март-июль.

«Переговоры ведутся между соответствующими структурами, это Госагентство по продовольствию и Россельхознадзор. Баку предлагает конкретные схемы урегулирования проблемы, согласно которым в первую очередь добросовестные производители не станут жертвой недобросовестных», - пояснил собеседник.

По его словам, Азербайджан является географически диверсифицированной страной, томаты выращиваются и поставляются практически повсеместно, а это девять климатических зон.

Отмечается, что с 14 декабря помимо яблок и томатов из Азербайджана, прекратятся поставки томатов и перцев из Армавирской области Армении. Россельхознадзор запретил их после того, как в овощах нашли вирус мозаики пепино.