Почему Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана

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10 декабря 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ilya Galakhov, globallookpress.com

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, так как в последнее время в томатах и яблоках из этой страны 17 раз обнаруживали южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

Решение запретить поставки азербайджанских яблок и томатов направлено на обеспечение фитосанитарного благополучия, предотвращение ввоза и распространения вредителей на территории РФ.

Россельхознадзор ранее неоднократно сообщал Агентству продовольственной безопасности Азербайджана о систематическом обнаружении карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой в РФ.

Азербайджан является одним из самых крупных поставщиков томатов в Россию.

По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев 2020 года ввоз томатов составил 171 тысяч тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%. Доля Азербайджана в поставках яблок в Россию составляет 4-5%.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт намерен 11 декабря обсудить ситуацию с главой агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли.