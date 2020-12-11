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В Чехии зафиксировали первый случай гибели ребенка от коронавируса

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Чехии зафиксировали первый случай гибели ребенка от коронавируса
Фото: pixabay.com

В Чехии сообщили о первом случае гибели ребенка, болевшего коронавирусной инфекцией. Это произошло в городе Либерец.

Представители больницы сообщили, что еще в октябре у них на госпитализации находилась пациентка с covid-19 на поздней стадии беременности. Из-за осложнений со здоровьем позже у нее появился мертворожденный ребенок, который также был Сovid-позитивным.

Позже появилась официальная информация – согласно обнародованной статистики чешского Минздрава, среди скончавшихся от коронавируса был указан ребенок в возрасте младше одного года.

Ранее сообщалось, что Чехия может продлить режим ЧС из-за коронавируса почти до Рождества.

ДВа

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