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Эрдоган заявил о готовности открыть наземные границы для Армении

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эрдоган заявил о готовности открыть наземные границы для Армении
Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может открыть свои наземные границы для Армении. Для этого Еревану нужно предпринять шаги на пути к региональному миру.

«У нас нет обиды на народ Армении. Проблема в администрации Армении», – отметил Эрдоган, добавив, что в Турции проживает более 100 тысяч армян.

Турецкий лидер подверг критике Минскую группу ОБСЕ за то, что она не решила карабахский конфликт «перед лицом почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана», и высоко оценил роль России в прекращении недавней войны между двумя закавказскими республиками.

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции не научился политике.

ДВа

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