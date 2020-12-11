Эрдоган заявил о готовности открыть наземные границы для Армении
11 декабря 2020, 10:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может открыть свои наземные границы для Армении. Для этого Еревану нужно предпринять шаги на пути к региональному миру.
«У нас нет обиды на народ Армении. Проблема в администрации Армении», – отметил Эрдоган, добавив, что в Турции проживает более 100 тысяч армян.
Турецкий лидер подверг критике Минскую группу ОБСЕ за то, что она не решила карабахский конфликт «перед лицом почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана», и высоко оценил роль России в прекращении недавней войны между двумя закавказскими республиками.
Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции не научился политике.
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