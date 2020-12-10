Эрдоган заявил, что президент Франции не научился политике

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10 декабря 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не научился политике. Так турецкий лидер прокомментировал инициативы Парижа по признанию независимости Нагорного Карабаха.

«У тебя нет права встать и сказать, что это Нагорный Карабах – государство, исходя из решения твоего собрания», – сказал Эрдоган, имея в виду решение нижней палаты французского парламента поддержать резолюцию с призывом к правительству страны признать независимость непризнанной республики.

Эрдоган заметил, что на это даже премьер-министр Армении Никол Пашинян не решается.

«Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня, но мы вынуждены сказать правду», – заявил Эрдоган на пресс-конференции в Баку.

Ранее сообщалось, что Эрдоган находился в Баку на военном параде в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе.