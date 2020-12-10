Эрдоган находился в Баку на военном параде в честь победы Азербайджана в Нагорном Карабахе

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10 декабря 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Алиев и Эрдоган, фото с сайта президента Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Баку на военный парад. Парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, прошел 10 декабря в столице Азербайджана.

Парад прошел на площади Свободы. Эрдоган вышел на трибуну вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев. Они вместе приветствовали военнослужащих. Видеозаписи парада опубликовали несколько СМИ.

Президенты Азербайджана и Турции Алиев и Эрдоган посетили Аллею памяти погибших в боевых действиях, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Также они возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что в параде примут участие более трех тысяч военнослужащих, до 150 единиц техники, и будет представлена часть военных трофеев.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре. Азербайджан и Армения вели активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, Азербайджану положено несколько районов Карабаха. В регион введены российские миротворцы.

В Армении проходят протесты. Премьера Пашиняна призывают уйти в отставку.