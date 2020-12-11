В Неваде пять велосипедистов погибли в результате наезда автофургона

В минувший четверг, 10 декабря, в американском штате Невада грузовой автофургон совершил наезд на велосипедистов. В патрульно-постовой службе уточнили, что пять человек в результате случившегося погибли.
Водитель автофургона по неустановленной причине допустил наезд на две группы велосипедистов и сопровождавший их автомобиль на участке трассы №95 неподалеку от города Серчлайт. Пятеро велосипедистов в результате аварии погибли, еще четверо пострадали. Один из них находится в критическом состоянии.
Водитель автофургона остался на месте ДТП, он сотрудничает со следствием. Официальные обвинения ему к настоящему моменту не предъявлены.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.