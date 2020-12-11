В Неваде пять велосипедистов погибли в результате наезда автофургона

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11 декабря 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Times

велосипедисты, pixabay.com

В минувший четверг, 10 декабря, в американском штате Невада грузовой автофургон совершил наезд на велосипедистов. В патрульно-постовой службе уточнили, что пять человек в результате случившегося погибли.

Водитель автофургона по неустановленной причине допустил наезд на две группы велосипедистов и сопровождавший их автомобиль на участке трассы №95 неподалеку от города Серчлайт. Пятеро велосипедистов в результате аварии погибли, еще четверо пострадали. Один из них находится в критическом состоянии.

Водитель автофургона остался на месте ДТП, он сотрудничает со следствием. Официальные обвинения ему к настоящему моменту не предъявлены.