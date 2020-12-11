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В Нагорном Карабахе легковой автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Нагорном Карабахе легковой автомобиль врезался в грузовик российских миротворцев
шина автомобиля, pixabay.com

В минувший четверг, 10 декабря, легковой автомобиль нарушил ПДД на въезде в Степанакерт. Установлено, что машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик российских миротворцев.

В Минобороны РФ уточнили, что легковушкой управляло гражданское лицо, которое нарушило правила дорожного движения, вследствие чего допустило столкновение с машиной повышенной проходимости "Урал", в салоне которой находился российский миротворческий контингент.

В ведомстве заметили, что никто из военнослужащих в результате дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

ЕТ

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