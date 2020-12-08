Один человек погиб при ДТП с бензовозом по дороге в аэропорт «Домодедово»
8 декабря 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На дороге в аэропорт "Домодедово" бензовоз столкнулся с двумя грузовиками. Согласно последней информации ГУМВД по Московской области, в результате аварии погиб один человек, а еще один пострадал.
ДТП случилось во вторник, 8 декабря, в 11.30 на 38-м километре дороги в аэропорт "Домодедово" по направлению в область.
Установлено, что грузовой автомобиль, груженный песком, допустил столкновение с бензовозом, а тот в свою очередь столкнулся с фурой, которая врезалась в два легковых автомобиля. В результате случившегося погиб водитель бензовоза, а травмы получил водитель грузового автомобиля. Разлива топлива не произошло, движение на автомобильной дороге частично ограничено.
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