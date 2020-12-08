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МЧС сообщило о ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: Столкнулись девять автомобилей

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС сообщило о ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: Столкнулись девять автомобилей
фото: pixabay.com

Утром во вторник, 8 декабря, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Нижегородской области на трассе М-7 "Волга".  Согласно информации регионального управления МЧС, в Богородском муниципальном округе на подъезде к федеральной автодороге М-7 столкнулись девять автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным МВД, в результате ДТП пострадали два человека.
Подробностей о массовой аварии в Нижегородской области на данный момент нет.

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