МЧС сообщило о ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: Столкнулись девять автомобилей

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8 декабря 2020, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Утром во вторник, 8 декабря, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Нижегородской области на трассе М-7 "Волга". Согласно информации регионального управления МЧС, в Богородском муниципальном округе на подъезде к федеральной автодороге М-7 столкнулись девять автомобилей.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным МВД, в результате ДТП пострадали два человека.

Подробностей о массовой аварии в Нижегородской области на данный момент нет.