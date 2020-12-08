МЧС сообщило о ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области: Столкнулись девять автомобилей
8 декабря 2020, 08:52[ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 8 декабря, крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Нижегородской области на трассе М-7 "Волга". Согласно информации регионального управления МЧС, в Богородском муниципальном округе на подъезде к федеральной автодороге М-7 столкнулись девять автомобилей.
Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным МВД, в результате ДТП пострадали два человека. Подробностей о массовой аварии в Нижегородской области на данный момент нет.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.