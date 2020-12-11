Лидеры ЕС расширили индивидуальные санкции против Турции

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11 декабря 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение расширить список индивидуальных санкций по Турции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье.

«Лидеры ЕС поручили Совету согласовать дополнительные списки на основе решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер в связи с незаконным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье», - говорится в выводах саммита по итогам обсуждения данного вопроса.

Также в документе сказано, что ЕС продолжит защищать свои интересы и интересы государств-членов. Кроме того, главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручили представить к саммиту в марте 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары.

«Турция, к сожалению, продолжает свои односторонние и провокационные действия, а также усилила риторику против ЕС, стран - членов ЕС и европейских лидеров …», - пояснили в тексте. Однако Евросовет подчеркнул в выводах по итогам саммита «важность сохранения каналов коммуникации между ЕС и Турцией».

Ранее США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, республике американские санкции никак не мешают.