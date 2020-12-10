Франция отказалась открывать культурные объекты

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10 декабря 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Официальный Париж отказался от идеи открыть музеи, театры и кинотеатры. Это собирались сделать на следующей неделе. Но власти решили не рисковать, так как уровень заражения падает не так быстро.

Французские власти решили не смягчать антикоронавирусный режим. В конце октября были введены ограничения в рамках борьбы с пандемией. Их собирались частично отменить во вторник на следующей неделе. Среди прочего официальный Париж хотел открыть культурные объекты.

«Мы еще не подошли к концу второй волны», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс: «Мы не достигнем тех целей, которые поставили перед собой на 15 декабря. Мы не можем ослабить бдительности и должны искать пути решения проблемы в течение следующих нескольких недель».

В прошлом месяце Францию поглотила вторая волна коронавируса. Седьмого ноября за сутки заразились больше 88 тысяч человек. Это был рекорд пандемии для страны.

После этого вторая волна ослабла. Теперь средний показатель суточных заражений во Франции вышел на уровень 11 368 диагнозов.

Это снижение для французских властей кажется недостаточным. Кое-какие ограничения, конечно, будут сняты. Карантин заменен на комендантский час. Музеи, театры и кинотеатры открываться не будут.