США готовятся к вакцинации

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10 декабря 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Американские медики готовятся к вакцинации. Она может начаться в ближайшие дни. В стране чудовищно высокий уровень пандемии. И Вашингтон вынужден предпринимать экстренные меры.

Соединенные Штаты планируют начать распространение вакцины уже в ближайшие дни. Первыми препарат получат больницы, экипажи скорой помощи, дома престарелых. Эти меры анонсировала администрация Дональда Трампа. Говорят, уже все готово. Требуется только одобрение вакцины.

«Мы много планировали и отрабатывали вакцинацию населения», - заявил глава программы разработки вакцин: «Именно поэтому я уверен, что как только разрешение прибудет на борт, мы начнем упаковывать препараты в конечные пункты назначения. Уже через 24 часа после этого начнется распределение вакцин».

В стране тяжелейшая ситуация с коронавирусом. Там за сутки уже заражается больше, чем в четырех остальных странах-лидерах коронавирусной пятерки.