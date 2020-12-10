США готовятся к вакцинации

Американские медики готовятся к вакцинации. Она может начаться в ближайшие дни. В стране чудовищно высокий уровень пандемии. И Вашингтон вынужден предпринимать экстренные меры.
Соединенные Штаты планируют начать распространение вакцины уже в ближайшие дни. Первыми препарат получат больницы, экипажи скорой помощи, дома престарелых. Эти меры анонсировала администрация Дональда Трампа. Говорят, уже все готово. Требуется только одобрение вакцины.
«Мы много планировали и отрабатывали вакцинацию населения», - заявил глава программы разработки вакцин: «Именно поэтому я уверен, что как только разрешение прибудет на борт, мы начнем упаковывать препараты в конечные пункты назначения. Уже через 24 часа после этого начнется распределение вакцин».
В стране тяжелейшая ситуация с коронавирусом. Там за сутки уже заражается больше, чем в четырех остальных странах-лидерах коронавирусной пятерки.