Коронавирусом заразились почти 70 миллионов человек

Аргументы Недели → В мире 13+

10 декабря 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 69 миллионов человек. При нынешних темпах инфицирования 70 миллионов заразившихся на планете будет в ближайшие дни.

К полудню четверга количество заразившихся на планете насчитывалось уже 69 304 316 человек. Умерли 1 577 026, вылечились 48 055 051 человек.

В США заразились уже больше 15 миллионов человек. Накануне там врачи выявили 226 762 новых случая заболевания коронавирусом. Индия, Бразилия, Россия и Франция тоже входят в пятерку лидеров. Во всех четырех странах накануне заразились в совокупности 123 076 человек.

За сутки во всем мире заразились почти 645 тысяч человек. В пятницу этот показатель обычно бывает немного выше. И скорее всего, к субботе количество заразившихся в мире превысит отметку в 70 миллионов человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся

Весь мир 69,304,316 +644,783 1,577,026 48,055,051 1 США 15,822,734 +226,762 296,745 9,231,811 2 Индия 9,767,371 +26,351 141,772 9,253,306 3 Бразилия 6,730,118 +54,203 179,032 5,901,511 4 Россия 2,569,126 +27,927 45,280 2,033,669 5 Франция 2,324,216 +14,595 56,648 173,247