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Коронавирусом заразились почти 70 миллионов человек

, 13:27 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Коронавирусом заразились почти 70 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 69 миллионов человек. При нынешних темпах инфицирования 70 миллионов заразившихся на планете будет в ближайшие дни.

К полудню четверга количество заразившихся на планете насчитывалось уже 69 304 316 человек. Умерли 1 577 026, вылечились 48 055 051 человек.

В США заразились уже больше 15 миллионов человек. Накануне там врачи выявили 226 762 новых случая заболевания коронавирусом. Индия, Бразилия, Россия и Франция тоже входят в пятерку лидеров. Во всех четырех странах накануне заразились в совокупности 123 076 человек.

За сутки во всем мире заразились почти 645 тысяч человек. В пятницу этот показатель обычно бывает немного выше. И скорее всего, к субботе количество заразившихся в мире превысит отметку в 70 миллионов человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

69,304,316

+644,783

1,577,026

48,055,051

1

США

15,822,734

+226,762

296,745

9,231,811

2

Индия

9,767,371

+26,351

141,772

9,253,306

3

Бразилия

6,730,118

+54,203

179,032

5,901,511

4

Россия

2,569,126

+27,927

45,280

2,033,669

5

Франция

2,324,216

+14,595

56,648

173,247

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