Коронавирусом заразились почти 70 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 69 миллионов человек. При нынешних темпах инфицирования 70 миллионов заразившихся на планете будет в ближайшие дни.
К полудню четверга количество заразившихся на планете насчитывалось уже 69 304 316 человек. Умерли 1 577 026, вылечились 48 055 051 человек.
В США заразились уже больше 15 миллионов человек. Накануне там врачи выявили 226 762 новых случая заболевания коронавирусом. Индия, Бразилия, Россия и Франция тоже входят в пятерку лидеров. Во всех четырех странах накануне заразились в совокупности 123 076 человек.
За сутки во всем мире заразились почти 645 тысяч человек. В пятницу этот показатель обычно бывает немного выше. И скорее всего, к субботе количество заразившихся в мире превысит отметку в 70 миллионов человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
69,304,316
|
+644,783
|
1,577,026
|
48,055,051
|
1
|
США
|
15,822,734
|
+226,762
|
296,745
|
9,231,811
|
2
|
Индия
|
9,767,371
|
+26,351
|
141,772
|
9,253,306
|
3
|
Бразилия
|
6,730,118
|
+54,203
|
179,032
|
5,901,511
|
4
|
Россия
|
2,569,126
|
+27,927
|
45,280
|
2,033,669
|
5
|
Франция
|
2,324,216
|
+14,595
|
56,648
|
173,247