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Sohu: возможная будущая поставка Китаю российских С-500 нанесла бы «огромный» удар по США

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu: возможная будущая поставка Китаю российских С-500 нанесла бы «огромный» удар по США
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Возможная будущая поставка Пекину российских систем С-500 нанесла бы «огромный» удар по Соединенным Штатам. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Как пишет портал Sohu, новый зенитно-ракетный комплекс С-500 должен поступить в армию России в обозримом будущем, при этом Москва не собирается продавать данную разработку за границу в течение десяти лет. В процитированной публикации отмечается, что власти РФ могут сделать исключение для Китая.

Констатируется, что С-500 является системой ПВО пятого поколения, аналогов которой у Запада нет. Появление этих комплексов у КНР стало бы «огромным» ударом по геополитическому сопернику Пекина -– США -– полагают авторы Sohu.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Алексей Леонков объяснил, почему американцы не способны узнать секреты систем С-400.

ДЦ

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