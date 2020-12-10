Sohu: возможная будущая поставка Китаю российских С-500 нанесла бы «огромный» удар по США
10 декабря 2020, 20:03[ «Аргументы Недели» ]
Возможная будущая поставка Пекину российских систем С-500 нанесла бы «огромный» удар по Соединенным Штатам. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.
Как пишет портал Sohu, новый зенитно-ракетный комплекс С-500 должен поступить в армию России в обозримом будущем, при этом Москва не собирается продавать данную разработку за границу в течение десяти лет. В процитированной публикации отмечается, что власти РФ могут сделать исключение для Китая.
Констатируется, что С-500 является системой ПВО пятого поколения, аналогов которой у Запада нет. Появление этих комплексов у КНР стало бы «огромным» ударом по геополитическому сопернику Пекина -– США -– полагают авторы Sohu.
Ранее в четверг сообщалось, что эксперт Алексей Леонков объяснил, почему американцы не способны узнать секреты систем С-400.
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