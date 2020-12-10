Politico: Белый дом тщательно продезинфицируют после Трампа
10 декабря 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Politico
СМИ со ссылкой на представителя Администрации общих служб США сообщили, что Белый дом в Вашингтоне тщательно продезинфицируют сразу после отъезда действующего президента Дональда Трампа, а также до заселения Джо Байдена.
Источник отметил, что будут обрабатываться все поверхности, к которым могли прикасаться руками: мебель, поручни, ручки дверей и выключатели. Кроме того, будет проведена очистка воздуха. Отмечается, что дезинфекция Белого дома будет длиться в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Байден, скорее всего, въедет в здание в этот же день.
Напомним, что Трамп редко появлялся в маске на публике, а также сам переболел новой коронавирусной инфекцией.
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