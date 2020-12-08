Трамп ломает многовековые президентские традиции. А разве так можно было?

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8 декабря 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Действующий президент США Дональд Трамп перед своим уходом решил «громко хлопнуть дверью». Следуя своему стилю, он не планирует идти на инаугурацию Байдена и провести митинг с участием своих сторонников. Помимо этого Трамп заявил о желании участвовать в следующих президентских выборах.



Глава Белого Дома решил сломать всю процедуру транзита власти в государстве. Он считает результаты прошедших президентских выборов сфальсифицированными и оспаривает их в различных судебных инстанциях.



По протоколу новый президент должен получить от уходящего главы государства официальное приветствие. Однако в Овальном кабинете, скорее всего, этого не произойдёт. Трамп планирует в день инаугурации улететь из президентской резиденции на вертолёте, а потом пересесть на самолёт. Во Флориде прямо на аэродроме экс-президента США будет встречать толпа сторонников, конечно, не все 74 млн проголосовавших.



Такого скандального сценария передачи власти в США ещё не было. Запущенная Трампом кампания по оспариванию итогов выборов позволила собрать миллионы долларов. Их Трамп может использовать во время следующих президентских выборов.



