Конституционный суд Молдавии признал Майю Санду новым президентом страны

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10 декабря 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Майя Санду. Фото: сайт правительства Молдавии.

Председатель Конституционного суда Молдавии Домника Маноле объявила Майю Санду новым президентом Молдавии. Это случилось сразу после того, как КС утвердил результаты президентских выборов.

В постановлении КС говорится, что «настоящее решение Конституционного суда является окончательным и не может быть обжаловано никоим образом, вступает в силу с момента принятия».

Кроме этого, Конституционный суд Молдавии обратился к парламенту, указав на необходимость выполнения рекомендаций КС, сделанных при утверждении результатов выборов президента в декабре 2016 года – речь идет о внесении поправок в законодательство для «обеспечения корректных выборов, независимости СМИ в избирательной кампании, прозрачности финансирования кампании, невмешательства церкви в выборы и ряда других обстоятельств».

Инаугурация Майи Санду назначена на 24 декабря.

Ранее сообщалось, что действующий президент Молдавии Игорь Додон пригласил Санду обсудить досрочные выборы в парламент.