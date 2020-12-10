Экс-офицер США Табах: после запуска «Северного потока – 2» Россия начнет «отвоевывать» Молдавию и Казахстан
10 декабря 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]
После запуска газопровода «Северный поток – 2» Российская Федерация приступит к «отвоеванию» постсоветских территорий. Соответствующий прогноз озвучил Гарри Табах, отставной офицер американских ВМС украинского происхождения.
Табах предсказал, что после открытия «Северного потока – 2» «Украине перекроют кислород», а Россия «начнет вставать с колен» и станет «отвоевывать» территории, распложенные на пространстве бывшего СССР. В числе последних экс-офицер назвал Молдавию и Казахстан, пишет сайт «ПолитНавигатор».
Как сообщалось ранее сегодня, украинский политик Борис Бабин заявил, что Россия может «вторгнуться» в страну с целью решения проблемы обеспечения водой Крымского полуострова.
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