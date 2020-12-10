Эксперт Моисеев сравнил разработку корабля Маска с ракетой из «Незнайки на Луне»

Аргументы Недели → В мире 13+

10 декабря 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Starship, фото: SpaceX/Globallookpress.com

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал запуск прототипа космического корабля Starship SN8, который закончился взрывом при посадке. Отмечается, что основатель компании SpaceX Илон Маск позитивно отреагировал на результаты испытания.

«Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ему никто не запрещает. Подниматься на 12 километров и даже на 100 километров - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле», - высказал эксперт.

Моисеев считает, что Starship используется SpaceX в качестве стенда для испытаний двигателей Raptor, а «это прыганье» - для рекламы собственной фирмы на весь мир. По его словам, как только двигатель будет отработан, Маск сошлется на технические трудности и закроет проект, а Raptor будут применять в обычных ракетах Falcon для запуска полезных нагрузок в интересах военных США.

Ранее было опубликовано видео с места аварии Starship.