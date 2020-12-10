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Взрыв космического корабля от SpaceX во время испытаний сняли на видео

Илон Маск поздравил команду

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв космического корабля от SpaceX во время испытаний сняли на видео
Starship, фото: SpaceX/ Globallookpress.com

Прототип новейшего космического корабля Starship SN8, разработанный компанией SpaceX, взорвался в ходе очередных испытаний в техасской деревне Бока-Чика. Кадры с места аварии опубликовали на официальном YouTube-канале.

На размещенном в Интернете видеоролике видно, что взрыв произошёл во время посадки корабля. Заметно, что ракета поднимается, поворачивается в горизонтальное положение, но затем на высокой скорости врезается в поверхность Земли.

При этом основатель SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными, отметив, что это позволило получить «все необходимые данные». По его словам, Starship произвел взлет до заданной высоты и спускался по плану. Он пояснил, что скорость в момент посадки не удалось сбросить из-за слишком низкого давления в топливном баке. Глава компании поздравил разработчиков проекта.

БА

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