Взрыв космического корабля от SpaceX во время испытаний сняли на видео

Прототип новейшего космического корабля Starship SN8, разработанный компанией SpaceX, взорвался в ходе очередных испытаний в техасской деревне Бока-Чика. Кадры с места аварии опубликовали на официальном YouTube-канале.

На размещенном в Интернете видеоролике видно, что взрыв произошёл во время посадки корабля. Заметно, что ракета поднимается, поворачивается в горизонтальное положение, но затем на высокой скорости врезается в поверхность Земли.

При этом основатель SpaceX Илон Маск назвал испытания успешными, отметив, что это позволило получить «все необходимые данные». По его словам, Starship произвел взлет до заданной высоты и спускался по плану. Он пояснил, что скорость в момент посадки не удалось сбросить из-за слишком низкого давления в топливном баке. Глава компании поздравил разработчиков проекта.

#SpaceX and #ElonMusk Simply mind blowing progress, this is stunning to watch, I know SN9 will be a success. Well done!!! ???????? pic.twitter.com/SoD3IclxVR