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9 декабря 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Илон Маск, Paul Hennessy/Keystone Press Agency

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на вторую строчку в списке миллиардеров Forbes Real-Time. Накануне состояние бизнесмена выросло на $1,6 млрд.

К настоящему моменту, по информации Forbes, состояние Илона Маска составляет $144,7 млрд.

Отметим, что бизнесмену принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала 2020 года поднялись в цене более чем в семь раз, а 8 декабря подорожали на 1,3%.

Уточняется, что первое место в списке миллиардеров принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу, а третье – президенту Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.