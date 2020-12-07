Поклонская обратилась к Маску с предложением переехать в Крым: там как на Марсе

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7 декабря 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск, фото: Britta Pedersen/dpa

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская предложила изобретателю Илону Маску переехать в Крым. Так экс-прокурор отреагировала на желание Маска переехать из Калифорнии в Техас.

Говорят, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял решение переехать из экономии: в Калифорнии установлен самый высокий в США налог на доходы. Напомним также, что его компания собирается отправить к Марсу космический корабль через два года. А, по заявлению Маска, первый человек сможет долететь до Марса уже через шесть лет.

Наталья Поклонская в своем телеграм-канале предложила бизнесмену переехать на полуостров и показать, сможет ли он решить земные проблемы, а не межгалактические, которые устроила Крыму Украина. "У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс", - отметила депутат.

Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия самостоятельно обеспечит Крым водой.