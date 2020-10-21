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Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно обеспечит Крым водой

, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно обеспечит Крым водой
Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия намерена обеспечить водой полуостров Крым без участия Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что полуостров будет обеспечен водой в необходимых объемах.

Отвечая на вопрос, исключают ли в Кремле возможность переговоров с Киевом о поставках на полуостров воды из Днепра, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что это Украина "перекрыла кран" и не готова к таким переговорам.

Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило финансовую помощь для водоснабжения Крыма.

НС

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