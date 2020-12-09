Джо Байден представил кандидата на пост министра обороны США

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9 декабря 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ллойд Остин

Претендентом на пост главы Пентагона после прихода новой администрации будет генерал Ллойд Остин, заявил кандидат в президенты США Джо Байден. В случае утверждения Остин станет первым афроамериканцем во главе ведомства.

Ллойд Остин займется в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США прежде всего укреплением американских военных союзов. США необходим его опыт, чтобы развивать отношения с другими странами, восстанавливать альянсы и укреплять общую безопасность, отметил Байден, сообщает RT.

Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. Ранее возглавлял Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).