Рябков заявил, что Москва не контактирует с командой Байдена до официальных итогов выборов президента США

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8 декабря 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Москва не намерена контактировать с командой Джо Байдена до официального оглашения результатов выборов президента США.

Сергей Рябков подчеркнул, что российской стороне необходимо как минимум дождаться официального подведения итогов выборов президента Соединенных Штатов Америки и дождаться инаугурации, которая назначена на 20 января будущего года.

Замглавы МИД России подчеркнул, что Москва не хочет, чтобы "злонамеренно настроенные деятели", коих немало в Вашингтоне, искали бесконечные поводы для абсолютно безосновательных обвинений в адрес Российской Федерации.