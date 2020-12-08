WP: Трамп дважды звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итоги выборов

Аргументы Недели → В мире 13+

8 декабря 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Post

президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos

Газета Washington Post утверждает, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой об изменении итогов выборов.

Издание сообщает, что информацию о звонках Трампа подтвердили в офисе Катлера. Американский лидер якобы заявил, что слышал о "проблемах с законодательством" и поинтересовался, что можно сделать, чтобы исправить итоги выборов. Согласно данным Washington Post, Катлер заявил президенту США, что у заксобрания штата Пенсильвания нет полномочий для изменения выбранного посредством голосования списка выборщиков.

Отмечается, что ранее Дональд Трамп обращался с просьбой об изменении итогов президентских выборов к республиканцам в штате Мичиган, а также к губернатору Джорджии Брайану Кемпу.