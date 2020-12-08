ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

WP: Трамп дважды звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итоги выборов

, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Post

WP: Трамп дважды звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итоги выборов
президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Consolidated News Photos

Газета Washington Post утверждает, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой об изменении итогов выборов.

Издание сообщает, что информацию о звонках Трампа подтвердили в офисе Катлера. Американский лидер якобы заявил, что слышал о "проблемах с законодательством" и поинтересовался, что можно сделать, чтобы исправить итоги выборов. Согласно данным Washington Post, Катлер заявил президенту США, что у заксобрания штата Пенсильвания нет полномочий для изменения выбранного посредством голосования списка выборщиков.

Отмечается, что ранее Дональд Трамп обращался с просьбой об изменении итогов президентских выборов к республиканцам в штате Мичиган, а также к губернатору Джорджии Брайану Кемпу.

ЕТ

В мире

Опубликованы новые кадры ликвидации украинских военных снайперами в Донбассе

Опубликованы новые кадры ликвидации украинских военных снайперами в Донбассе

В интернете появились новые кадры ликвидации военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий на территории Донбасса. Данное видео в настоящий момент доступно для просмотра на YouTube.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью