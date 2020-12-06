Трамп заявил, что США располагают «гиперзвуковыми и гидрозвуковыми» вооружениями

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6 декабря 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, White House/via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшую субботу, 5 декабря, заявил о наличии в стране самых современных вооружений, среди которых, в частности, "гиперзвуковые и гидрозвуковые".

Трамп утверждает, что Америка располагает совершенно новыми истребителями, бомбардировщиками, ракетами. "У нас есть гиперзвуковые и гидрозвуковые", – подчеркнул Трамп, однако не уточнил, о каком именно типе вооружения в данном случае идет речь.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже сообщал о наличии "гидрозвуковых" вооружений в США. Американские СМИ полагали, что так политик называет гиперзвуковые ракеты.