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В ВОЗ сообщили, сколько человек заразилось коронавирусом в мире

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

В ВОЗ сообщили, сколько человек заразилось коронавирусом в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире: За 24 часа зафиксировано более 546 тысяч заболевших.

Число умерших пациентов с коронавирусом в общей сложности превысило 1,551 миллионов, сообщает RT. Всего на планете к настоящему времени заболело COVID-19 более 67,78 миллионов человек.

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НС

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