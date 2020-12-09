В ВОЗ сообщили, сколько человек заразилось коронавирусом в мире

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9 декабря 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире: За 24 часа зафиксировано более 546 тысяч заболевших.

Число умерших пациентов с коронавирусом в общей сложности превысило 1,551 миллионов, сообщает RT. Всего на планете к настоящему времени заболело COVID-19 более 67,78 миллионов человек.

В России за сутки выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом