В России за сутки выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба, новые случаи заболевания были выявлены за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 4 739 (18,1 процента) зараженных граждан не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии
COVID-19 в России выявили 2 541 199 заболевших граждан.
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