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В России за сутки выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусом
анализ крови, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории России зарегистрировали 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба, новые случаи заболевания были выявлены за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 4 739 (18,1 процента) зараженных граждан не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России выявили 2 541 199 заболевших граждан.
ЕТ

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