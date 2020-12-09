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Попова сообщила, что смертность от COVID-19 в РФ остается ниже средней по миру

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Попова сообщила, что смертность от COVID-19 в РФ остается ниже средней по миру
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность коронавируса нового типа в России составляет в настоящий момент 1,7 процента. В мире данный показатель сейчас достигает 2,3 процента.

Попова уточнила, что в России на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились чуть более 2,53 млн человек. 1,98 млн пациентов выздоровели.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что РФ находится в первой тройке стран мира по числу проведенных тестов на наличие коронавируса нового типа. Первую строчку по данному показателю занимают Соединенные Штаты Америки, а второе –Великобритания.

ЕТ

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Источник: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

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