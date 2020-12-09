Попова сообщила, что смертность от COVID-19 в РФ остается ниже средней по миру

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность коронавируса нового типа в России составляет в настоящий момент 1,7 процента. В мире данный показатель сейчас достигает 2,3 процента.

Попова уточнила, что в России на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились чуть более 2,53 млн человек. 1,98 млн пациентов выздоровели.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что РФ находится в первой тройке стран мира по числу проведенных тестов на наличие коронавируса нового типа. Первую строчку по данному показателю занимают Соединенные Штаты Америки, а второе –Великобритания.