Попова сообщила, что смертность от COVID-19 в РФ остается ниже средней по миру
9 декабря 2020, 11:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность коронавируса нового типа в России составляет в настоящий момент 1,7 процента. В мире данный показатель сейчас достигает 2,3 процента.
Попова уточнила, что в России на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились чуть более 2,53 млн человек. 1,98 млн пациентов выздоровели.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что РФ находится в первой тройке стран мира по числу проведенных тестов на наличие коронавируса нового типа. Первую строчку по данному показателю занимают Соединенные Штаты Америки, а второе –Великобритания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.