Шойгу оценил уровень заболеваемости коронавирусом в армии
9 декабря 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания с руководством Вооруженных сил в среду, 9 декабря, рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа в российской армии.
По словам Шойгу, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в армии на четверть ниже, чем по стране. Этого удалось добиться благодаря принятым мерам. Глава Минобороны подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах в настоящий момент является контролируемой.
Сергей Шойгу напомнил, что в марте текущего года по его поручению был создан оперативный штаб, результаты работы которого демонстрируют высокую эффективность профилактических, противоэпидемических, а также лечебно-диагностических мероприятий.
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