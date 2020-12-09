ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Шойгу оценил уровень заболеваемости коронавирусом в армии

, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Шойгу оценил уровень заболеваемости коронавирусом в армии
глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках совещания с руководством Вооруженных сил в среду, 9 декабря, рассказал о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом нового типа в российской армии.

По словам Шойгу, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в армии на четверть ниже, чем по стране. Этого удалось добиться благодаря принятым мерам. Глава Минобороны подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах в настоящий момент является контролируемой.

Сергей Шойгу напомнил, что в марте текущего года по его поручению был создан оперативный штаб, результаты работы которого демонстрируют высокую эффективность профилактических, противоэпидемических, а также лечебно-диагностических мероприятий.

ЕТ

В мире

WarGonzo: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Источник: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Уничтожение российского вертолета Ми-24 в Армении в ноябре стало результатом спланированной провокации Азербайджана и Турции. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью