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Баку передал Еревану первых пленных

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Баку передал Еревану первых пленных
наручники, Фото: pixabay.com

Азербайджан при посредничестве российских миротворцев передал Армении первых трех пленных. Об этом в социальной сети Facebook сообщает действующий при армянском правительстве единый информационный центр.

«Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных», — говорится сегодня в сообщении.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник в Москве назвал обмен пленными и телами погибших в Нагорном Карабахе чувствительным и требующим скорейшего урегулирования.

НС

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