ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Глава МИД Армении обсудил с российским коллегой вопрос обмена пленными с Азербайджаном

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Армении обсудил с российским коллегой вопрос обмена пленными с Азербайджаном
флаги России и Армении, фото: etu.ru

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник в Москве назвал обмен пленными и телами погибших в Нагорном Карабахе чувствительным и требующим скорейшего урегулирования.

Как и вопрос поиска пропавших военнослужащих. "К числу таких вопросов относится и вопрос сохранения армянских религиозных и культурных объектов", - подчеркнул глава МИД Армении Ара Айвазян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Он поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за большой вклад в дело прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Россия намерена способствовать скорейшему завершению обмена пленными в Нагорном Карабахе через своих миротворцев, заявил в свою очередь глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

НС

В мире

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

Североатлантический альянс сделал России новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью