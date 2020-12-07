Глава МИД Армении обсудил с российским коллегой вопрос обмена пленными с Азербайджаном
7 декабря 2020, 14:57[ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник в Москве назвал обмен пленными и телами погибших в Нагорном Карабахе чувствительным и требующим скорейшего урегулирования.
Как и вопрос поиска пропавших военнослужащих. "К числу таких вопросов относится и вопрос сохранения армянских религиозных и культурных объектов", - подчеркнул глава МИД Армении Ара Айвазян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.Он поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова за большой вклад в дело прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Россия намерена способствовать скорейшему завершению обмена пленными в Нагорном Карабахе через своих миротворцев, заявил в свою очередь глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
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