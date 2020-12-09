В США палачи заразились COVID-19 во время казни

9 декабря 2020, 20:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail.
Палачи в американской федеральной тюрьме заразились коронавирусной инфекцией после казни заключенного в штате Техас. Казнь состоялась еще в ноябре, но огласку этот случай получил после заявления двух заключенных в суд.
Палачи заразились инфекцией во время казни Орландо Холла, который еще в 1995 году был обвинен в похищении, групповом изнасиловании 16-летней девочки и ее убийстве. На момент казни около 75 заключенных и сотрудников федеральной тюрьмы были заражены коронавирусом. После приведения приговора в силу количество инфицированных увеличилось до 200.
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