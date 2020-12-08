За неделю смертность от COVID-19 в США достигла самого высокого с апреля показателя

В Соединенных Штатах Америки смертность от коронавируса за последние семь дней достигла самого высокого с апреля недельного показателя. Количество жертв за минувшую неделю составило 15 658.
Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, общее количество жертв пандемии коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов Америки составило на понедельник, 7 декабря, 283 703.
Отмечается также, что только за период со 2 по 7 декабря количество зараженных COVID-19 увеличилось в стране более чем на миллион. В общей сложности число инфицированных в Штатах с начала пандемии коронавирусной инфекции составило 14 954 331.
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