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Эрдоган прибыл в Азербайджан

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган прибыл в Азербайджан
Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей женой прилетели в столицу Азербайджана Баку. В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Планируется его участие в военном параде, который завтра, 10 декабря пройдет в Баку по случаю победы Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники.

НС

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