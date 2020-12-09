Эрдоган прибыл в Азербайджан

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9 декабря 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вместе со своей женой прилетели в столицу Азербайджана Баку. В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Планируется его участие в военном параде, который завтра, 10 декабря пройдет в Баку по случаю победы Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе. В нем примут участие более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники.