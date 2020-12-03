В Баку пройдет военный парад в честь победы Азербайджана в Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

3 декабря 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

10 декабря в Баку состоится парад в честь победы ВС Азербайджана в недавней войне в Карабахе. Почётным гостем президента Ильхама Алиева станет его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТК «Военный обозреватель».

Боевые действия начались 27 сентября текущего года и были остановлены при посредничестве России 10 ноября. Теперь самое время подсчитать урон противников, который, к слову - оценивается по-разному. Так, источники в Ереване сообщают, что азербайджанские ВС потеряли 7510 убитыми и около 2700 ранеными, Баку настаивает, что в армии Азербайджана погибли 2783 военнослужащих, раненых – около 1250, без вести пропавших более ста. Потери войск НКР армянами оценивается: в 2660 убитых, азербайджанцы называют другое число – более 5 тыс. только убитыми и в разы больше раненых.

В данной кампании азербайджанская армия имела значительное численное, огневое и техническое превосходство над противником. Это позволило азербайджанцам проводить ротацию войск на передовой, отводя измотанные подразделения в тыл на отдых и направляя в бой свежие силы. При этом превосходство на линии фронта сохранялось за ВС Азербайджана, плюс к этому - новое вооружение и большие огневые возможности чем у неприятеля. Армене вынуждены были работать на износ и в конце концов выдохлись. К тому же, они были плохо вооружены.