ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Тихановская призвала Европу расследовать факты насилия над протестующими в Белоруссии

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Тихановская призвала Европу расследовать факты насилия над протестующими в Белоруссии
фото: Светлана Тихановская, Facebook

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приветствует решение Литвы начать досудебное расследование случаев пыток в республике и призывает другие страны Европы последовать этому примеру.

Тихановская отметила, что " никто не может быть забыт", имея в виду противоправные действия, которые силовики Белоруссии совершали против активистов.

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис сегодня сообщил, что начал расследование случаев пыток, которые считаются преступлением против человечности, по заявлению белоруса Максима Хорошина, в которых он обвинил правоохранителей республики.

Рпанее Лукашенко дал поручение трудоустроить всех "болтающихся тунеядцев".

НС

В мире

В Беларуси продолжаются преследования журналистов, владельцев кафе и обычных граждан

Хроника безумия: в Беларуси можно пострадать за «политически ненадежный» цвет трусов

В Беларуси безумие стало регулярным и обыденным. Происходящее в стране - идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом заявляют психологи. Из Беларуси вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью