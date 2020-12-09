Тихановская призвала Европу расследовать факты насилия над протестующими в Белоруссии

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9 декабря 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Светлана Тихановская, Facebook

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приветствует решение Литвы начать досудебное расследование случаев пыток в республике и призывает другие страны Европы последовать этому примеру.

Тихановская отметила, что " никто не может быть забыт", имея в виду противоправные действия, которые силовики Белоруссии совершали против активистов.

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис сегодня сообщил, что начал расследование случаев пыток, которые считаются преступлением против человечности, по заявлению белоруса Максима Хорошина, в которых он обвинил правоохранителей республики.

Рпанее Лукашенко дал поручение трудоустроить всех "болтающихся тунеядцев".