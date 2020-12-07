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Лукашенко дал поручение трудоустроить всех «болтающихся тунеядцев»

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко дал поручение трудоустроить всех «болтающихся тунеядцев»
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

На совещании по экономическим вопросам белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что неработающий человек - это "потенциальный протестун на улице или будущий преступник".

Лукашенко приказал чиновникам немедленно поставить на учет всех "болтающихся тунеядцев" и заставить их работать. Президент Белоруссии заявил, что безработица способствует активизации акций протеста. Александр Лукашенко также назвал пять приоритетов для белорусского государства: повышение качества жизни населения, укрепление экономического потенциала, цифровая трансформация, регионы и формирование институтов развития.

НС

В мире

Белорусский протест меняет формат

Белорусский протест меняет формат

Последние акции протеста в Белоруссии показали, что ни люди, ни власть не намерены уходить со своих позиций. Глава государства Александр Лукашенко по-прежнему пытается удержаться «в кресле» только при помощи репрессий и насилия в отношении собственного народа.

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