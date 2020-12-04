Лукашенко против НАТО: президент Белоруссии выдвигает претензии ​ лидерам соседних государств

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4 декабря 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вот уже четыре месяца Александр Лукашенко отказывается уступить законному лидеру РБ Светлане Тихановской и продолжает держать власть в своих руках. Его уже давно признали по всей стране узурпатором и тираном, а ещё вдобавок и самодуром, учитывая его поистине неадекватное поведение. С 9 августа в стране продолжаются протесты и бунты. Факт фальсификации выборов был на лицо. Но Лукашенко эти факты не признал и продолжил заявлять о «якобы успешной победе». Сама Белоруссия уже давно находится в хаосе. Люди отказываются подчиняться Лукашенко, отказываются даже произносить его имя. И все эти протестующие – совсем не заграничные агенты, а самые настоящие белорусы, уставшие от «батькиного режима». Конечно сохраняются и последователи узурпаторской власти, но их – меньшинство.

В последние дни Лукашенко всё чаще и чаще обвиняет страны Запада в попытке развязать гражданскую войну на территории РБ. Он также считает и заявляет официально, что оппозиция и вышедшие на улицы протестующие – не более, чем западные агенты. Он полагает, что протесты контролируются из зарубежья. Среди стран-врагов Лукашенко упомянул Польшу, Чехию, Литву и Украину. Более того, Александр Григорьевич в полной уверенности, что против Белоруссии настроились все государства НАТО. Недавно он сообщил, что НАТО планируют едва ли не полномасштабное вторжение в РБ. Польша, по словам диктатора, задумала «оттяпать» Гродненскую область. НАТО же якобы рассчитывает осуществить захват всех западных Белорусских земель. При этом Лукашенко совсем не понимает, насколько нелепо и даже глупо звучат его обвинения.

Александр Григорьевич давно превратился в самое настоящее посмешище как для многих своих сограждан, так и для граждан других стран. Почти весь Youtube забит комедийными роликами, отлично отображающими самодурство узурпатора и его несуразные идеи.