ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Украина получила 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Украина получила 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии. В ЕК отметили, что эта выплата «будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности в стране».

Украина стала седьмой страной, которая получила выплату из программы ЕС, предназначенной для 10 государств - партнеров ЕС.

Сообщается, что общий объем этой программы составляет 3 млрд евро – эти средства страны, получающие выплату, должны направить на «сокращение экономических последствий пандемии коронавируса».

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины будет рекомендовать правительству ввести локдаун в январе.

ДВа

В мире

В Беларуси продолжаются преследования журналистов, владельцев кафе и обычных граждан

Хроника безумия: в Беларуси можно пострадать за «политически ненадежный» цвет трусов

В Беларуси безумие стало регулярным и обыденным. Происходящее в стране - идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Об этом заявляют психологи. Из Беларуси вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью