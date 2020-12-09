Украина получила 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

9 декабря 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро на борьбу с последствиями пандемии. В ЕК отметили, что эта выплата «будет способствовать поддержанию макрофинансовой стабильности в стране».

Украина стала седьмой страной, которая получила выплату из программы ЕС, предназначенной для 10 государств - партнеров ЕС.

Сообщается, что общий объем этой программы составляет 3 млрд евро – эти средства страны, получающие выплату, должны направить на «сокращение экономических последствий пандемии коронавируса».

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины будет рекомендовать правительству ввести локдаун в январе.