Минздрав Украины будет рекомендовать правительству ввести локдаун в январе
4 декабря 2020, 14:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Министерство здравоохранения Украины настаивает на том, что до конца декабря вводить жесткий карантин на всей территории страны нецелесообразно.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что его ведомство намерено рекомендовать правительству ввести локдаун с начала января на три недели.
Такое решение Степанов аргументировал тем, что в конце января и в начале февраля ожидается пик заболеваемости гриппом, что может привести к серьезной нагрузке на систему здравоохранения. Кроме того, как считает министр, к этому периоду нужно подойти с минимальными цифрами заболеваемости коронавирусом.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что страна получит более 8 млн доз вакцины от коронавируса.
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