Зеленский рассчитывает, что Украина получит более 8 млн доз вакцины от коронавируса
25 ноября 2020, 09:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Власти Украины рассчитывают на поставку из-за рубежа более восьми млн доз будущей вакцины против коронавируса.
Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, отметив, поставка будет осуществляться в несколько этапов. По его словам, украинский Минздрав договорился о поставках в рамках международного проекта COVAX. На перовом этапе Украина должна получить 1,2 млн доз.
Зеленский также отметил, что в ходе вакцинирования в приоритете будут медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.
Ранее сообщалось, что власти Украины оценили прививку от коронавируса в 7 долларов.
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