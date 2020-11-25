Зеленский рассчитывает, что Украина получит более 8 млн доз вакцины от коронавируса

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25 ноября 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Зеленский. Фото: сайт офиса президента Украины

Власти Украины рассчитывают на поставку из-за рубежа более восьми млн доз будущей вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, отметив, поставка будет осуществляться в несколько этапов. По его словам, украинский Минздрав договорился о поставках в рамках международного проекта COVAX. На перовом этапе Украина должна получить 1,2 млн доз.

Зеленский также отметил, что в ходе вакцинирования в приоритете будут медики, военные, учителя и люди старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что власти Украины оценили прививку от коронавируса в 7 долларов.