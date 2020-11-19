Власти Украины оценили прививку от коронавируса в 7 долларов
19 ноября 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от коронавируса для граждан его страны будет стоить семь долларов США.
Он пояснил, что на каждого человека нужно по две инъекции препарата, таким образом, общая цена прививки составит 14 долларов.
Ляшко также отметил, что в Киеве рассчитывают на получение бесплатных прививок для 20% населения Украины. Для закупки вакцины в проект госбюджета на 2021 год заложено 2,6 миллиона гривен (92,3 тысячи долларов).
Ранее в Минздраве Украины заявили, что США помогут Киеву ускорить получение вакцины от COVID-19.
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