Эрдоган планирует обсудить с Байденом напряженные отношения Турции и США
9 декабря 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Турция обсудит напряжённые отношения с Соединёнными Штатами с избранным президентом Джо Байденом после того, как он вступит в должность. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он скептически отозвался о вероятности введения американских санкций против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов. По его словам, еще рано комментировать новую администрацию США под руководством Байдена, которая, как предполагается, займет более жесткую позицию в отношении Турции.
«Пусть господин Байден вступит в должность. Когда он вступит в должность, мы обязательно сядем и обсудим определенные вещи», – сказал Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не уступит шантажу в Восточном Средиземноморье.
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