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Эрдоган планирует обсудить с Байденом напряженные отношения Турции и США

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эрдоган планирует обсудить с Байденом напряженные отношения Турции и США
Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Турция обсудит напряжённые отношения с Соединёнными Штатами с избранным президентом Джо Байденом после того, как он вступит в должность. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он скептически отозвался о вероятности введения американских санкций против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных комплексов. По его словам, еще рано комментировать новую администрацию США под руководством Байдена, которая, как предполагается, займет более жесткую позицию в отношении Турции.

«Пусть господин Байден вступит в должность. Когда он вступит в должность, мы обязательно сядем и обсудим определенные вещи», – сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не уступит шантажу в Восточном Средиземноморье.

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