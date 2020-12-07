Эрдоган заявил, что Турция не уступит шантажу в Восточном Средиземноморье
7 декабря 2020, 15:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не допустит никакого «империалистического экспансионизма» на море.
По его словам, Турция не уступит угрозам и шантажу в Восточном Средиземноморье, и не примет планы и карты, нацеленные на то, чтобы ограничить её полосой у побережья Анталии.
Турецкий лидер напомнил о свеем предложении провести международную конференцию по Восточному Средиземноморью, и добавил, что связанные с этим вопросы могут быть решены только путём переговоров всех действующих лиц в регионе за одним столом.
По его словам, любые планы и карты, исключающие права Турции на Восточное Средиземноморье, «неприемлемы».
Ране сообщалось, что Эрдоган не исключает привлечения других стран к урегулированию ситуации в Карабахе.
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