ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Эрдоган заявил, что Турция не уступит шантажу в Восточном Средиземноморье

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эрдоган заявил, что Турция не уступит шантажу в Восточном Средиземноморье
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не допустит никакого «империалистического экспансионизма» на море.

По его словам, Турция не уступит угрозам и шантажу в Восточном Средиземноморье, и не примет планы и карты, нацеленные на то, чтобы ограничить её полосой у побережья Анталии.

Турецкий лидер напомнил о свеем предложении провести международную конференцию по Восточному Средиземноморью, и добавил, что связанные с этим вопросы могут быть решены только путём переговоров всех действующих лиц в регионе за одним столом.

По его словам, любые планы и карты, исключающие права Турции на Восточное Средиземноморье, «неприемлемы».

Ране сообщалось, что Эрдоган не исключает привлечения других стран к урегулированию ситуации в Карабахе.

ДВа

В мире

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

National Interest: блок НАТО сделал России новое предупреждение своими учениями в Черном море

Североатлантический альянс сделал России новое предупреждение с помощью проведенных некоторое время назад учений в Черном море. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью