Эрдоган заявил, что Турция не уступит шантажу в Восточном Средиземноморье

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7 декабря 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: kremlin.ru

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не допустит никакого «империалистического экспансионизма» на море.

По его словам, Турция не уступит угрозам и шантажу в Восточном Средиземноморье, и не примет планы и карты, нацеленные на то, чтобы ограничить её полосой у побережья Анталии.

Турецкий лидер напомнил о свеем предложении провести международную конференцию по Восточному Средиземноморью, и добавил, что связанные с этим вопросы могут быть решены только путём переговоров всех действующих лиц в регионе за одним столом.

По его словам, любые планы и карты, исключающие права Турции на Восточное Средиземноморье, «неприемлемы».

Ране сообщалось, что Эрдоган не исключает привлечения других стран к урегулированию ситуации в Карабахе.